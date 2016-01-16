«Локомотив» не ведет переговоры по поводу перехода Буссуфа в «Аль-Иттихад»

"Локомотив" не ведет переговоры по поводу трансфера полузащитника железнодорожников Мубарака Буссуфа в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Об этом заявил спортивный директор москвичей Кирилл Котов.

"Не думаю, что он туда переходит, поскольку переговоров с ними нет. Но, возможно, чуть попозже будут новости. Однако переговоры по Буссуфа ведутся. С какими именно клубами, я бы сейчас говорить не хотел. Расстаться с Буссуфа зимой – в наших планах", – сказал Котов.