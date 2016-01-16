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    «Локомотив» не ведет переговоры по поводу перехода Буссуфа в «Аль-Иттихад»

    "Локомотив" не ведет переговоры по поводу трансфера полузащитника железнодорожников Мубарака Буссуфа в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Об этом заявил спортивный директор москвичей Кирилл Котов.

    "Не думаю, что он туда переходит, поскольку переговоров с ними нет. Но, возможно, чуть попозже будут новости. Однако переговоры по Буссуфа ведутся. С какими именно клубами, я бы сейчас говорить не хотел. Расстаться с Буссуфа зимой – в наших планах", – сказал Котов.

    Источник: ТАСС

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    16.01.2016 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 января 2016, 17:19

      Блин, взяли на свою голову, теперь уже и не сбыть с рук. Нельзя было никого из Анжи брать. Кто взял (Динамо, Ростов, Локо) - все в пролёте, исключение - Шатов.

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