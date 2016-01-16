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    Смолов может стать игроком «Зенита»

    Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в зимнее трансферное окно может перейти в "Зенит". Сообщается, что сине-бело-голубые готовы отдать за 25-летнего форварда 12 миллионов евро, а самому Смолову могут предложить трехлетний контракт с годовым окладом в три миллиона евро.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за "Краснодар" в РФПЛ 18 матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: Life

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    16.01.2016 12:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +137

      serg30 16 января 2016, 17:29

      В данный момент футбольных причин менять "Зенит" на "Краснодар" нет. Если не ошибаюсь, по нынешнему регламенту в плей-офф ЛЧ Фёдор сыграть не сможет, ибо заигран за другой клуб. При этом "Краснодар" тоже вышел в "весну". В чемпионате всё крайне запутано, и вариант, что по итогам турнира "Зенит" окажется ниже в таблице исключать нельзя. Каким же "Зенит" будет в следующем сезоне и вовсе неизвестно - из-за тренерской неопределённости. Вот и получается, что в футбольном плане - это будет смена шила на мыло. Вот и получается, что единственный аргумент - это деньги, более жирный контракт.

      В общем, если Михалыч предпочтёт бабло футболу будет очень грустно.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 января 2016, 17:08

      Короче, очередной базовый клуб для сборной, ага, как кивское Динамо в середине 70-х... Осталось только сняться с чемпионата и играть спарринги по Европам...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 16 января 2016, 17:03

      Только чтобы конкурента ослабить. Хотя и без него могли серебро взять.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 16 января 2016, 15:48

      Берите Роналду лучше, пока продают не дорого!

      2
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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 16 января 2016, 15:41

      Так летом Бердыев придет! Из за этого он скорей всего примет предложение!!

      -1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 января 2016, 14:43

      Было бы правильно тренера нового дождаться, тогда и покупать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11222

      alp 16 января 2016, 13:16

      всякий шлак с РПЛ собираем.... кризис, че....

      1
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      Рейтинг: +13

      bboroda > alp 16 января 2016, 14:04

      Не всякий, а по ходу весь собрать решили @@@

      0
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