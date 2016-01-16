Смолов может стать игроком «Зенита»

В данный момент футбольных причин менять "Зенит" на "Краснодар" нет. Если не ошибаюсь, по нынешнему регламенту в плей-офф ЛЧ Фёдор сыграть не сможет, ибо заигран за другой клуб. При этом "Краснодар" тоже вышел в "весну". В чемпионате всё крайне запутано, и вариант, что по итогам турнира "Зенит" окажется ниже в таблице исключать нельзя. Каким же "Зенит" будет в следующем сезоне и вовсе неизвестно - из-за тренерской неопределённости. Вот и получается, что в футбольном плане - это будет смена шила на мыло. Вот и получается, что единственный аргумент - это деньги, более жирный контракт.
В общем, если Михалыч предпочтёт бабло футболу будет очень грустно.
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в зимнее трансферное окно может перейти в "Зенит". Сообщается, что сине-бело-голубые готовы отдать за 25-летнего форварда 12 миллионов евро, а самому Смолову могут предложить трехлетний контракт с годовым окладом в три миллиона евро.
В нынешнем сезоне нападающий провел за "Краснодар" в РФПЛ 18 матчей, в которых забил шесть голов.