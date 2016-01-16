Смолов может стать игроком «Зенита»

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в зимнее трансферное окно может перейти в "Зенит". Сообщается, что сине-бело-голубые готовы отдать за 25-летнего форварда 12 миллионов евро, а самому Смолову могут предложить трехлетний контракт с годовым окладом в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел за "Краснодар" в РФПЛ 18 матчей, в которых забил шесть голов.