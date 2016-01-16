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    Арустамян: «Этой зимой «Кубань» создается заново»

    Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, о процессах, которые происходят в зимнее межсезонье в "Кубани".

    «В «Кубани» происходит революция, причем впервые за многие годы для болельщиков клуба она не выглядит бесперспективной. Наконец-то все понятно с собственником клуба: он отходит от края к частному лицу, Олегу Мкртчану. Очевидно, что вместе с Мкртчаном в клуб возвращается и Сергей Доронченко, я не исключал бы появления в «Кубани» и других новых управленцев от мира футбола.

    Так или иначе, пока происходит передача акций Мкртчану, случаются негативные явления, как с долгом Романа Павлюченко или с бесплатным уходом ряда игроков. Многие хотят покинуть «Кубань» как свободные агенты, это видно, но параллельные события настраивают на оптимизм: куплен Фелипе Сантана. Проект «Кубань» не закрывается, и поиск новичков логичен. Уверяю вас: многие молодые российские футболисты из второй восьмерки РФПЛ имеют предложения от «Кубани», и кто-то из них усилит краснодарцев уже в январе-феврале. Этой зимой «Кубань» создается заново», - сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.01.2016 10:34
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