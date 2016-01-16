«Рубин» намерен побороться за Пато

«Рубин» заинтересован в приобретении нападающего «Коринтианса» Алешандре Пато, информирует Agenti Anonimi. Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» уже договорился с бразильским клубом о приобретении 26-летнего игрока. Также по информации СМИ, Пато входит в сферу интересов «Челси».

В прошедшем чемпионате Бразилии форвард, выступающий на правах аренды в «Сан-Паулу», провел 33 поединка, забив в них 10 голов. Контракт Пато с «Коринтиансом» завершится в конце нынешнего года. Напомним, что с 2007-го по 2013-й годы футболист выступал в составе «Милана».