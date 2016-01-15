Павлюченко советует Кокорину ехать в Европу

Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко посоветовал форварду "Динамо" Александру Кокорину перейти в европейский клуб.

"Сто процентов надо ехать в Европу. Я бы уехал, потому что знаю, что такое Европа и, какое наслаждение ты получаешь, играя там в футбол. Думаю, отказываться не надо — пускай пробует. Мало ли, может, превратиться в мегазвезду. В Европе он еще вырастет как футболист, а в России он уже дошел до определенного уровня — выше ему здесь не подняться. Чтобы развиваться, надо ехать.

Потянет ли Александр уровень английского чемпионата? Конечно. У него все данные для этого есть. Поэтому я уверен на сто процентов, что он заиграет там. Но все зависит от него самого", - сказал Павлюченко.

По некоторым данным, интерес к Кокорину проявляет "Арсенал". Что касается Павлюченко, то он с 2008 по 2012 годы выступал за "Тоттенхэм".