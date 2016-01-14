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    Кокорин и Воронин встретились в Германии

    Форвард "Динамо" Александр Кокорин, находящийся в Германии на дополнительном медобследовании, встретился в Дюссельдорфе с бывшим игроком бело-голубых и сборной Украины Андреем Ворониным.

    "Подписали в бундесе, можно и отпраздновать! Спасибо "Динамо"!", – написал Воронин под фотографией с Кокориным в социальной сети Instagram.

    Наставник "Динамо" Андрей Кобелев ранее сказал, что Кокорин должен в четверг присоединиться к команде, проводящей свой первый зимний сбор в Португалии.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.01.2016 08:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +65

      DenMih 14 января 2016, 13:59

      интресно кто счет в баре оплатил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 14 января 2016, 10:38

      вот жизнь. средний игрок, а денег опой жуй

      0
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      Рейтинг: +90

      greck > кто там 14 января 2016, 12:30

      Я надеюсь ты не про Ворону?

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там > greck 14 января 2016, 18:14

      да ему судя по фото уже все збс, а вот Кокоре

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