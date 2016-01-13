Смолов: «Спорить с Галицким невозможно»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился впечатлениями от общения с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Галицкий оставляет очень приятное впечатление. Очень воспитанный, интеллигентный, умный и добрый человек. Колоссальное внимание он уделяет команде, знает все до мелочей – кто и что сегодня сделал. Смотрит трансляции наших тренировок в режиме онлайн. Спасибо ему огромное за такое внимание», – рассказал Смолов.

Также футболист рассказал о своем споре с Галицким на тему обязанностей центрального нападающего.

«По поводу работы футболистам не столько звонит, сколько на базе может подойти и сказать про какую-нибудь мелочь. Ничто не уходит от его внимания. У меня был разговор с Сергеем Николаевичем – как-то мы дискутировали по поводу того, что каждый не замкнутый прострел в штрафную – вина нападающего. Я отвечал: «Да, но…» – но спорить с ним невозможно! На любые аргументы, что у нас взаимозаменяемость, что если я ушел, то меня может в треугольнике заменить другой человек, что мы действуем по эпизоду, – один ответ: «Нет, ты центральный нападающий, это твое».