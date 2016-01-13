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    Смолов: «Хочу поработать с Бердыевым»

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов признался, что ему хотелось бы поиграть под руководством Курбана Бердыева.

    «Ростов» удивил больше по результату, чем по игре. По игре «Урал» достойно смотрелся — много очков набрали и интересную игру показали. От якоря освободились и сразу за Лигу Европы стали бороться!

    Хочу ли поработать с Бердыевым? Хочу. Потому что все, кто с ним работал, очень хорошо о нем отзываются. Даже Широков говорит, что Курбан Бекиевич очень сильный специалист. За счет дисциплины Бердыев выстроил в «Ростове» сильную систему, команда очень хорошо «садится» после потери мяча», — сказал Смолов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 18:32
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 21:04

      Надоело спорить с Галицким о месте форварда в штрафной?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Stepurko Oleg 13 января 2016, 18:29

      Пожалуйста,в Ростов.

      0
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