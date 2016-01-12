«Динамо» предлагало Кокорину 2,5 миллиона в год

Нах он Спартаку нужен,за что такие деньги этим жопоногам платят не понимаю.....
Стали известны условия контракта, которые московское "Динамо" предлагало нападающему Александру Кокорину.
Клуб был готов платить форварду порядка 2,5 миллионов евро в год. Впрочем, Кокорина не устроило данное предложение. По условиям нынешнего контракта, Кокорин, по разным данным, получает от 4,4 до 5,5 миллионов евро в год.
Контракт 24-летнего Кокорина с "Динамо" истекает следующим летом. Главным претендентом на форварда является "Зенит". Также им интересуются "Арсенал" и "Спартак".