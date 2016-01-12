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    «Динамо» предлагало Кокорину 2,5 миллиона в год

    Стали известны условия контракта, которые московское "Динамо" предлагало нападающему Александру Кокорину.

    Клуб был готов платить форварду порядка 2,5 миллионов евро в год. Впрочем, Кокорина не устроило данное предложение. По условиям нынешнего контракта, Кокорин, по разным данным, получает от 4,4 до 5,5 миллионов евро в год.

    Контракт 24-летнего Кокорина с "Динамо" истекает следующим летом. Главным претендентом на форварда является "Зенит". Также им интересуются "Арсенал" и "Спартак".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2016 15:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +295

      dudarik 12 января 2016, 20:38

      Нах он Спартаку нужен,за что такие деньги этим жопоногам платят не понимаю.....

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 12 января 2016, 20:23

      Обычно на работе в таких случаях говорят.если не нравится зарплата идите туда,где больше платят!

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      Рейтинг: +4253

      mutabor0992 12 января 2016, 16:16

      За что!!!Да за такую игру вообще платить не нужно!!!Его физдить нужно!

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