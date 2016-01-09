Буссуфа может перейти в клуб из Саудовской Аравии

5 мультов как ни крути, он не стоит. Андерлехт его за 1,5 не брал даже. Играет с дублем, возраст и характер - всё это понижает его стоимость
Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа в зимнее трансферное окно может перебраться в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Сообщается, что уже на следующей неделе оба клуба обсудят возможность трансфера марокканца.
По данным Transfermarkt, стоимость 31-летнего футболиста составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне Буссуфа принял участие лишь в одном матче РФПЛ.