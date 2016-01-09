Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буссуфа может перейти в клуб из Саудовской Аравии

    Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа в зимнее трансферное окно может перебраться в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Сообщается, что уже на следующей неделе оба клуба обсудят возможность трансфера марокканца.

    По данным Transfermarkt, стоимость 31-летнего футболиста составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне Буссуфа принял участие лишь в одном матче РФПЛ.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2016 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 11 января 2016, 09:58

      5 мультов как ни крути, он не стоит. Андерлехт его за 1,5 не брал даже. Играет с дублем, возраст и характер - всё это понижает его стоимость

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11