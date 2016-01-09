Буссуфа может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник "Локомотива" Мубарак Буссуфа в зимнее трансферное окно может перебраться в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Сообщается, что уже на следующей неделе оба клуба обсудят возможность трансфера марокканца.

По данным Transfermarkt, стоимость 31-летнего футболиста составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне Буссуфа принял участие лишь в одном матче РФПЛ.