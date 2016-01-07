Анри считает Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Известный французский футболист Тьерри Анри расхвалил игрока «Барселоны» Лионеля Месси. По словам 38-летнего француза, по итогам 2015 года аргентинец должен стать обладателем «Золотого мяча».

«Все, что мы можем делать, это наслаждаться тем, что Месси творит на поле. Потому что то, что он делает - не нормально... Эксперты привыкли говорить, что игрок, который забил 23-25 голов за сезон, является невероятным нападающим. Но Месси делает подобное всего за три месяца. Думаю, будет безумием, если он не выиграет "Золотой мяч" в этот раз. Лео заслуживает его, так как благодаря ему команда выиграла много титулов в 2015 году», - считает Анри.

Также француз выразил свое недовольство тем фактом, что в списке претендентов на награду нет Луиса Суареса.