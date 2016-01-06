Алексей Еременко: «Роман правильно поступил, выбрав ЦСКА»

Известный финский футболист Алексей Еременко рассказал, почему его сын выбрал ЦСКА.

Известно, что большой интерес к Роману Еременко проявлял «Зенит»…

- Его переход в питерский клуб для меня стал бы праздником. Прыгнул в «Аллегро», посмотрел, как играет сын, - и в тот же день обратно. Не нужно летать, проходить контроль в аэропортах. Просто «Зенит» проявлял интерес, как, кстати, и некоторые московские клубы, а ЦСКА сделал конкретное предложение.

- Неужели армейцы предложили лучшие условия, чем «Зенит»?

- Нет. В других клубах Роман бы мог зарабатывать больше. Руководители ЦСКА так ему во время переговоров и сказали, а в качестве аргумента в свою пользу показали стенд с завоеванными трофеями. Считаю, что сын сделал правильный выбор. В ЦСКА он на своем месте, а для футболиста очень важно найти именно свою команду

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