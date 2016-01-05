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Игнатьев: «От «Торпедо» все отвернулись»

5 января 2016, 06:29

Заслуженный тренер России Борис Игнатьев подвел итоги 2015 года и рассказал о главном разочаровании.

- Главное для вас футбольное событие 2015 года?

- Тут два в одном, как говорится. Первое: расставание сборной с иностранным специалистом. Второе: правильный выбор при назначении нового главного тренера, подтвержденный результатом.

- А главное разочарование?

- Все разочарования связаны с "Торпедо". Реакция людей на проблемы клуба с огромными традициями, с величайшей историей - вот главное разочарование. Точнее, отсутствие этой реакции. От "Торпедо" просто отвернулись…

Источник: Sportbox.ru
Россия. Второй дивизион. Зона Центр ПФЛ Торпедо Игнатьев Борис
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