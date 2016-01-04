Ван Гаал: «Игроки разозлены и хотят изменить положение»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о состоянии команды после недавнего успеха в противостоянии со «Суонси».

«Я должен думать, что сейчас давление на команду понизится, игра будет становиться лучше с каждой неделей. Но это зависит и от того, забиваем мы голы или нет. Голевые возможности-то команда всегда создает.

Игроков «Манчестер Юнайтед» очень разозлила продолжительная серия поражений. Они к такому не привыкли.

Я тоже не привык проигрывать четыре матча кряду. Такого никогда не было, хотя моя тренерская карьера длится 25 лет. Это необычная ситуация. Игроки разозлены и хотят изменить положение», – рассказал голландец.