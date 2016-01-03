Газзаев: «Из российских игроков я бы особо отметил Мамаева, Дзюбу, Смолова и Дзагоева»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев назвал свою четверку лучших российских футболистов.

"Из российских игроков я бы особо отметил Мамаева, Дзюбу и Смолова. Их игра в уходящем году оставила исключительно приятное впечатление. Также мне понравилось, как в концовке первой части сезона выглядел Алан Дзагоев. Он играл ярко, агрессивно. Радует, что у этих ребят еще все впереди. Если они будут продолжать в том же духе, то мы увидим их на чемпионате мира 2018 года в России. Надеюсь, там они смогут проявить себя во всей красе. Вот, это моя четверка лучших", – заявил Газзаев.