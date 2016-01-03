Газзаев: «Халк играет в манере трио Месси, Суареса и Неймара»

Заслуженный тренер России Валерия Газзаев считает, что нападающий "Зенита" Халк заслуженно стал лучшим игроком России по итогам 2015 года.

"Журналисты сделали правильный выбор. В уходящем году он показал очень высокий уровень игры. "Зенит" с Халком и без него – две разные команды. Халк – форвард современного плана, в атаке он может сыграть на любой позиции. Он и сам много забивает, и в подыгрыше хорош, что наглядно показала первая половина нынешнего сезона, где он сделал огромное количество голевых передач.

Ту же "Барселону" сегодня отличает разноплановость нападающих: Месси, Суарес и Неймар могут играть везде – и в центре, и на флангах. Атакующая линия "Барселоны" во время игры легко трансформируется, что делает эту команду, пожалуй, сильнейшей в мире.

Месси, Суарес и Неймар – великое трио, одно из лучших в истории футбола. Так вот, Халк играет примерно в их манере – в атаке его можно увидеть как с фланга, так и в центральной позиции", – рассказал Газзаев.