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  • Газзаев: «Халк играет в манере трио Месси, Суареса и Неймара»

Газзаев: «Халк играет в манере трио Месси, Суареса и Неймара»

3 января 2016, 17:27
6

Заслуженный тренер России Валерия Газзаев считает, что нападающий "Зенита" Халк заслуженно стал лучшим игроком России по итогам 2015 года.

"Журналисты сделали правильный выбор. В уходящем году он показал очень высокий уровень игры. "Зенит" с Халком и без него – две разные команды. Халк – форвард современного плана, в атаке он может сыграть на любой позиции. Он и сам много забивает, и в подыгрыше хорош, что наглядно показала первая половина нынешнего сезона, где он сделал огромное количество голевых передач.

Ту же "Барселону" сегодня отличает разноплановость нападающих: Месси, Суарес и Неймар могут играть везде – и в центре, и на флангах. Атакующая линия "Барселоны" во время игры легко трансформируется, что делает эту команду, пожалуй, сильнейшей в мире.

Месси, Суарес и Неймар – великое трио, одно из лучших в истории футбола. Так вот, Халк играет примерно в их манере – в атаке его можно увидеть как с фланга, так и в центральной позиции", – рассказал Газзаев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Месси Лионель Суарес Луис Халк Неймар Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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Майор Дзагоев
1451832631
Д-да, ошибочки... Просьба еще раз проверить материал
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veretennikoff-gud
1451853222
Играет один как трио Барсы. Тогда Зениту надо обменять Халка на Месси, Неймара, Суареса)
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Виталич
1451879793
Усатый чушь какую-то несет..главное чтоб не забыли про него..
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