Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перес намерен наполовину обновить состав «Реала» грядущим летом  

    По информации El Chiringuito, президент «Реала» Флорентино Перес намерен выделить 200 миллионов евро для обновления команды по завершении текущего сезона. Первым из тех, кто уйдет из клуба, станет наставник «сливочных» Рафаэль Бенитес. Сообщается, что он, по всей вероятности, покинет свой пост намного раньше окончания сезона.

    Кроме того, королевский клуб готов расстаться с Криштиану Роналду, Серхио Рамосом, Каримом Бензема, Тони Кроосом, Хесе Родригесом, Иско, Альваро Арбелоа, Кейлором Навасом и Денисом Черышевым.

    Что касается приобретений, то в планы Переса входят покупки Давида Де Хеа, Роберта Левандовски и Эдена Азара в летнее трансферное окно.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2016 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 2 января 2016, 16:26

      КриРо, Хамес, Иско, Кросс?! Охренел что ли?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > DeStar 2 января 2016, 19:46

      Да, вы правы, я как-то невнимательно прочитал) Именно Хесе. Но и его отдавать не нужно, я думаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 2 января 2016, 16:03

      Перес, хватай Бенитеса и вали из "Реала" ! Так будет хорошо всем ! Иногда создается впечатление , что Перес - "засланный казачок" .

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11