Нигматуллин: «В 2016 году хочу работать главным тренером в профессиональном клубе»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что в 2016 году планирует получить тренерскую лицензию и стать главным тренером в профессиональном клубе.

"У меня уже три года есть своя футбольная школа. Там я работаю как с вратарями, так и с полевыми игроками. Эта деятельность побудила меня в 2016 году обучиться и получить профессиональную тренерскую лицензию. Я ставлю себе цель работать в профессиональном клубе. И никаким не тренером вратарей, а в качестве главного наставника команды.

Передо мной стоит пример удачной работы Станислава Черчесова, моего бывшего коллеги. Кроме того, будучи игроком, я поработал со многими ведущими специалистами. Видел итальянский футбол изнутри. У них приобрел определенный опыт, который хотелось бы использовать в работе с профессиональными клубами. Почему раньше не занялся? Для этой работы нужно созреть, а 41 год – это тот возраст, в котором можно начинать. Я планирую стажировки у ведущих российских тренеров и в заграничных клубах, но пока не знаю, где точно.

Чем бы я ни занимался, всегда подходил к делу очень серьезно и целеустремленно. В работе тренера надеюсь достичь определенных высот и успехов. Конечно, я готов начинать с самых низов – пускай даже в командах ПФЛ. Все должно быть постепенно, на клуб из Премьер-лиги я пока не рассчитываю. Планирую за два-три года приобрести опыт, а дальше – как будет сопутствовать удача.

Отличный пример – Дмитрий Аленичев. Он начал с командой любительского уровня и вывел ее в высшую лигу. Это хорошая мотивация, чтобы повторить его успех", – отметил Нигматуллин.