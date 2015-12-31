Президент «Реал Сосьедада» арбитру: «Вы украли у нас матч, я обращусь в полицию»

Арбитр матча 17-го тура Примеры «Реал»– «Реал Сосьедад» (3:1) Хосе Луис Гонсалес Гонсалес в протоколе встречи отобразил инцидент, который произошел в перерыве.

«В перерыве матча, когда мы шли в раздевалку, около дверей нас поджидал Хокин Аперрибай, президент команды гостей, который сказал нам следующее: «Это позор, вы здесь, чтобы украсть у нас матч, я подам жалобу в полицию», – написал арбитр.

Напомним, президент «Реал Сосьедада» считает, что Гонсалес Гонсалес необоснованно назначил два 11-метровых в ворота его команды.