Пепе: «Было бы ошибкой думать, что смена тренера по ходу сезона пойдет на пользу»

Защитник «Реала» Пепе прокомментировал победу в матче 17-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (3:1).

«Первую половину мы провели не очень хорошо и пропустили гол. Но в целом игра была под нашим контролем, мы владели мячом и в результате заслуженно победили», – сказал Пепе.

Также футболист высказал свое мнение по поводу возможной отставки главного тренера мадридцев Рафаэля Бенитеса.

«Многие считают, что смена тренера по ходу сезона может стать полезной для команды, но на самом деле это ошибка. Мы все работаем вместе: тренер и команда. Мы движемся к нашей общей цели, и внезапные перемены нам только помешают».