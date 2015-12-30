Диуф: «Джеррарду плевать на «Ливерпуль», а Каррагер – бесполезный индюк»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф нелестно охарактеризовал Джейми Каррагера и Стивена Джеррарда.

«Каррагер – последний человек, с которым бы я хотел отмечать рождество, я его ненавижу. Он бесполезный индюк. Ничего подобного я еще не видел в футболе», – сказал Диуф.

По его мнению, Джеррарда интересуют исключительно личные достижения.

«Джеррард – великий футболист для «Ливерпуля», но он чересчур самовлюблен. Ему плевать на победы клуба. Он думает только он том, как отличиться самому».