Шалимов: «Вернуть спартаковский футбол невозможно»

Экс-полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов, возглавляющий сейчас «Краснодар-2», прокомментировал игру красно-белых в первой части сезона.

«Команда прошла первую часть нормально. Как при Якине, как при Карпине. Я повторю то же, что и полгода назад: болельщик хотел бы видеть своего человека во главе команды, который может вернуть спартаковский футбол. Но что это значит: вернуть короткие и средние передачи, стенки и забегания. Сделать это сложно, особенно если полкоманды иностранцев. Я говорил, что надо пять лет, но на самом деле вернуть спартаковский футбол невозможно. Аленичев, как я понимаю, взял тренировочный процесс от Романцева: квадраты 6 на 3, 4 на 2, 5 на 5 c нейтральным. Но это не значит автоматически вернуть тот футбол, потому что нюансов больше. Не вижу, чтобы играли в стенку, просто потому, что расстояния на поле между игроками большие. То, что взял Аленичев от Моуринью – игра на результат, когда выходил еще один защитник. Не надо кричать про спартаковский футбол, давайте подождем результата. Сегодня же надо забыть про спартаковский футбол» – сказал Шалимов.