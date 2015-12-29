Иванов: «Урал» отпустил Подберезкина, чтобы не платить ему зарплату»

Президент «Урала« Григорий Иванов прокомментировал переход полузащитника Вячеслава Подберезкина в «Краснодар«.

«Наверное, можно было что-то заработать, продав игрока. Но Подберезкин мог заключить контракт с ними и перейти как свободный агент летом. А так он ушел сейчас. Мы заработали то, что не будем платить ему зарплату полгода. Для нашего клуба это деньги.

Мы платили ему зарплату. Просто сейчас сэкономили. Зачем нам человек, который через шесть месяцев уйдет бесплатно? Если новый клуб хочет игрока забрать – заберите сейчас. Так и получилось. Мы отпустили футболиста, чтобы не платить ему. Мы же на это место будем наигрывать другого человека. Станем искать молодого парня, который на этом месте может играть. Подберезкин не захотел оставаться. Хозяин – барин», – сказал Иванов.

Напомним, что Подберезкин расторг контракт с «Уралом» и тут же перешел в «Краснодар». Благодаря этому хавбек достался «Краснодару» бесплатно.