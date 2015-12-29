Джеррард: «Манчестер Юнайтед» нужен новый нападающий»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард в эфире BT Sport поделился своим мнением о причинах неудачного выступления «Манчестер Юнайтед» в последних матчах после игры 19-го тура АПЛ, в которой манкунианцы встречались с "Челси" (0:0).

«Думаю, им нужен новый нападающий. Руни играет под слишком высоким давлением, а Депай еще молод. «МЮ» требуется новый нападающий, который снимет с Руни часть ответственности, и поможет ему вернуться в прежнюю форму. Против «Челси» «МЮ» играл неплохо. Если они будут играть так и дальше, то начнут побеждать», – уверен Джеррард.