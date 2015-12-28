Руни: «Разочарованы, потому что доминировали в матче и создали много моментов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокоментировал ничью в матче 19-го тура АПЛ против «Челси» (0:0).

«Мы создали много моментов, но не сумели реализовать ни одного. Поддержка болельщиков была отличной, и вы видели, насколько это важно для команды. Результат разочаровал, ведь мы доминировали в этом матче, но таков футбол. Многие люди говорят разные вещи о нас. Мы потеряем свое достоинство, если не будем отдавать все силы на поле. Мы продолжим бороться и вернемся в число лидеров», – сказал Руни.