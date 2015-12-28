АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» и другие результаты

В матче 19-го тура АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» – 2:1. В первом тайме счет открыл Эрик Ламела, отыгрались хозяева благодаря голу Одиона Игало, а решающий мяч забил в концовке Сон. Благодаря этой победе «шпоры» поднялись на третье место и останутся там как минимум до завтрашней игры «Манчестер Сити».

В других встречах тура «Эвертон» уступил «Стоку», «Норвич» одолел «Астон Виллу», «Кристал Пэлас» и «Суонси» голов не забили, «Вест Бромвич» обыграл «Ньюкасл».

Чемпионт Англии. АПЛ. 19-й тур

Кристал Пэлас – Суонси – 0:0 (0:0)

Эвертон – Сток – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Шакири, 17; 1:1 – Лукаку, 22; 1:2 – Шакири, 45; 2:2 – Лукаку, 64; 3:2 – Деулофеу, 71; 3:3 – Хоселу, 80; 3:4 – Арнаутович (с пенальти), 90.

Норвич – Астон Вилла – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаусон, 24; 2:0 – Мбокани, 87.

Уотфорд – Тоттенхэм – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Ламела, 17; 1:1 – Игало, 41; 1:2 – Сон, 90.

Удаление: Эйк, 73.

Вест Бромвич – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Флетчер, 78.

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