Хиддинк: «Азар не на пике формы, но вполне свеж»

Наставник лондонского «Челси» Гус Хиддинк рассказал о том, как его команда ведет подготовку к матчу с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

«Да, Фалькао тренируется с нами, но есть разница между восстановлением формы и полным возвратом к пиковой форме. Ему нужен еще больший промежуток активных тренировок, чтобы мы смогли увидеть, на что он уже в действительности способен. Эден Азар? Мы отправили его отдохнуть на пару дней из-за травмы, но он все равно вернулся и тренировался с нами. Он сейчас не на пике формы, но вполне свеж – в том числе психологически, а это важно»,– заявил нидерландец.