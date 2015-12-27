«Интер» планирует приобрести ван дер Вила

Защитник «ПСЖ» Грегори ван дер Вил, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в миланском «Интере». Как сообщает источник, клубы находятся в заключительной стадии переговоров и близки к соглашению.

Отмечается, что итальянцы планировали заполучить голландца летом, когда у того закончится контракт с парижским клубом и он станет свободным агентом, однако французы выразили желание выручить за игрока 4 миллиона евро и расстаться с ним в ближайшее зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне ван дер Вил принял участие лишь в 11 матчах "ПСЖ" и отметился тремя голевыми передачами.