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    Семшов: «Тренер года Слуцкий? Он пока ничего не выиграл»

    Экс-полузащитник «Торпедо», «Динамо» и сборной России Игорь Семшов прокомментировал итоги завершающегося футбольного года в России.

    «Футболист года в России? Слышал, что таковым признали Халка — я тоже поддержу его кандидатуру. Он забивал, отдавал, да и вообще это значимая фигура в отечественном футболе. Бразилец, наряду с Артемом Дзюбой, здорово себя проявил.

    Команда года в России? ЦСКА, даже несмотря на то, что местами "армейцы" играли нестабильно. Тренер года Слуцкий? А почему все так думают? Он пока ничего не выиграл… Я, конечно, назову Леонида Викторовича, поскольку и сборная, и ЦСКА играют хорошо, но делать выводы на середине пути не совсем корректно.

    Открытием года стал «Ростов». Курбан Бердыев смог в тяжелые для команды времена объединить ребят и отвлечь их от проблем. Ростовчане находятся на хорошем месте в турнирной таблице. Хочется пожелать, чтобы они там и закончили и пробились в еврокубки.

    Главное разочарование? Назову «Кубань» и «Анжи», которые неплохо укомплектованы, но не показали своего уровня», – сказал Семшов.

    Источник: Sportbox.ru

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    26.12.2015 16:59
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    Комментарии (7)
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    Berdchanin
    1451141168
    Цска я бы не называл "командой года", т к это нулевая команда стала. Каких- то шведов набрали и других ненужный деревянных легионеров. Вы ЛЧ провалили с позором. Так что в этом году лучшая команда всё таки Зенит, т к они неплохо в Европе сейчас играют
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    andrey23popov
    1451141389
    слуцкий чемп выиграл
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    gennadiy
    1451145248
    А что выиграл ты?...
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    андрей андреев
    1451312793
    Ростоооооов
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    ologreds
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