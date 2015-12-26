Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «На Евро можем спокойно занимать первое место в группе»

Рейнгольд: «На Евро можем спокойно занимать первое место в группе»

26 декабря 2015, 14:14
9

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы во Франции в 2016-м году.

«Можем спокойно занимать первое место. Нам страшно повезло. Мы попали в самую слабую группу. Все команды можно обыграть. И уж ниже второго места мы быть не должны. Англия? Да у нее достижений меньше, чем у России. Ничего там нет. Все англичане молятся только на одного Руни, который далеко не тот, что был три года назад. Уэльс – это один Гарет Бэйл. Только Словакия – грамотная команда, которая может составить конкуренцию. Я уверен, что все эти страны рады такой группе и рассчитываю занять в ней первое место», – заявил Рейнгольд.

Напомним, что россиянам за выход в плей-офф турнира предстоит побороться со сборными Англии, Словакии и Уэльса.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат Европы Россия Россия Англия Уэльс Словакия Руни Уэйн Бэйл Гарет Рейнгольд Валерий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aztec58
1451128638
Ага, занимали уже спокойно на ЧМ-02 с Тунисом и Японией.
Ответить
Asbjorn
1451130756
А можем и последнее
Ответить
жеха87
1451130949
Помниться другие слова! Мы попали в самую слабую группу Бельгия,Алжир и Южная Корея! Должны были выходить с первого места! Все помнят наверное чем закончилось!?
Ответить
Frozzen
1451131895
С Дырофеем в воротах ни из одной группы не выйдем
Ответить
AndresLoko
1451132242
Рейнгольд это смешно читать даже..
Ответить
headdevil
1451133977
Ага, а у нас ни Руни, ни Бейла, ни Гамшика нету
Ответить
narkozanos
1451137647
Такое ощущение,если здраво глянуть,то у нас шанс только со Словакией будет)))Англии точно проиграем,а вот Уэльс возможно на ничью потянем...и 4 очка могут спасти нас)
Ответить
Главные новости
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
2
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
1
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
31
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
11
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+