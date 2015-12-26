Рейнгольд: «На Евро можем спокойно занимать первое место в группе»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы во Франции в 2016-м году.

«Можем спокойно занимать первое место. Нам страшно повезло. Мы попали в самую слабую группу. Все команды можно обыграть. И уж ниже второго места мы быть не должны. Англия? Да у нее достижений меньше, чем у России. Ничего там нет. Все англичане молятся только на одного Руни, который далеко не тот, что был три года назад. Уэльс – это один Гарет Бэйл. Только Словакия – грамотная команда, которая может составить конкуренцию. Я уверен, что все эти страны рады такой группе и рассчитываю занять в ней первое место», – заявил Рейнгольд.

Напомним, что россиянам за выход в плей-офф турнира предстоит побороться со сборными Англии, Словакии и Уэльса.