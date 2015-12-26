«Арсенал» ждет Артету в тренерском штабе

Полузащитник «Арсенала» Микель Артета даже после завершения карьеры игрока может остаться в составе лондонского клуба. Руководство рассчитывает, что испанец останется в тренерском штабе. Сейчас Артета проходит обучение на тренерских курсах, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до конца текущего сезона.

«Для начала Микелю нужно будет набраться опыта в молодежной команде, хотя я не исключаю, что он может попасть в тренерский штаб основной команды. Сейчас у нас нет особой нужды в тренерах, я доволен своим штабом, в нем собраны опытные и классные специалисты. Но в будущем он вполне может стать нашим тренером», - сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер.

В текущем сезоне «Арсенал» после 17 матчей занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 36 очками. Отставание от лидирующего «Лестера» составляет два очка.