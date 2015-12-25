Бубнов: «Считаю Бердыева тренером года в России»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал, по его мнению, команду и тренера, которые заслужили носить звание лучших в России по итогам уходящего года.

«Команда года в России – «Краснодар», который выиграл бронзу предыдущего первенства и теперь имеет хорошую стартовую позицию, чтобы как минимум повторить этот успех. Кроме того, команда Олега Кононова уверенно выступает в Лиге Европы, а ее игра, несмотря на спад в конце лета — начале осени, большую часть времени радовала глаз. Тренер года в России – Курбан Бердыев, в мире – Луис Энрике», – сказа Бубнов.

В текущем сезоне «Краснодар» после 18-ти туров расположился на пятой позиции в таблице РФПЛ с отставанием от лидера ЦСКА в семь очков. Также «горожане» с успехом преодолели групповой этап Лиги Европы и вышли в плей-офф турнира, где им предстоит сыграть с пражской «Спартой».