«Спартак» договорился о переходе Оздоева

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев перейдет в московский "Спартак".

Клубы уже договорились между собой. Трансфер состоится в летнее трансферное окно. Оздоев заменит в "Спартаке" полузащитника Дениса Глушакова. Видеть Оздоева в "Спартаке" захотел лично наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.

По некоторым данным, "Спартак" хотел купить Оздоева еще прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 23-летний Оздоев провел 27 матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.