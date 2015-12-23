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«Спартак» договорился о переходе Оздоева

23 декабря 2015, 21:17
8

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев перейдет в московский "Спартак".

Клубы уже договорились между собой. Трансфер состоится в летнее трансферное окно. Оздоев заменит в "Спартаке" полузащитника Дениса Глушакова. Видеть Оздоева в "Спартаке" захотел лично наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.

По некоторым данным, "Спартак" хотел купить Оздоева еще прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

В нынешнем сезоне 23-летний Оздоев провел 27 матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (8)
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cruiff
1450894707
Селекция не имеет значения, пока Спартак тренирует Аленичев.
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18JG
1450895182
За "трофеями" пошел.
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alexidj
1450895883
ох уж эти ИЗВЕСТИЯ..
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Aztec58
1450898511
Блин, ему же не нравится спартаковский клич "Русские вперёд! Не думаю, что от энтого Оздоева будет польза.
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Asbjorn
1450903529
А Глушаков куда?
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headdevil
1450904746
Он же ушел, так как хотел играть в атаку. Ща сунут в опорники, будет ныть опять.
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VVM1964
1450955453
СОМНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ .
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Berdchanin
1451122843
Хотели в Вест-хэм купить и тут этот "топ-клуб всея Руси и Великая команда всех времён и народов" купила.
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