Ловчев: «Пранделли для «Зенита» – неплохой выбор»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мыслями относительно возможного назначения главным тренером «Зенита» Чезаре Пранделли. Напомним, ранее в прессе появилась информация о контакте итальянского специалиста с питерским клубом.

«Очевидно, что «Зенит» начал серьезные поиски нового главного тренера. Ранее была информация об Анчелотти, который отказался и которого взяла «Бавария», сейчас Пранделли. Клуб ищет тренера-иностранца. А тренеры-итальянцы – это определенный знак качества, это школа. Посмотрите на тот же «Лестер» сейчас – год назад команда стояла на вылет, сейчас с Раньери она лидирует в чемпионате Англии. Пранделли – неплохой выбор, если он, конечно, будет сделан», – отметил Ловчев.

Последним местом работы Пранделли был «Галатасарай», откуда его уволили в ноябре 2014-го года. Со сборной Италии специалист завоевывал серебряные медали чемпионата Европы-2012.