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    • Ловчев: «Видич – это лидер на поле, способный выстроить оборону»

    Ловчев: «Видич – это лидер на поле, способный выстроить оборону»

    Футбольный эксперт и бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий относительно вероятного возвращения в стан красно-белых защитника «Интера» Неманьи Видича.

    «Это неоднозначный трансфер, если, конечно, за этим что-то конкретное стоит. Не буду сейчас говорить об опыте футболиста и любви к нему болельщика – это само собой разумеющееся. Понятно, что с Неманьей знаком нынешний главный тренер «Спартака» и это один из факторов, который может способствовать возвращению. Для меня принципиально важны две составляющие. Во-первых, Видич – это лидер на поле, это человек, который способен выстроить оборону сам и которого будут слушать и делать так, как он скажет. А для обороны, и в целом для команды наличие такого футболиста, который словами и делом говорит, что он отвечает за результат, крайне важно. Посмотреть на связку Боккетти – Видич было бы очень интересно. К сожалению, при всей своей квалификации, Боккетти лидером обороны стать не может.

    Но есть и отрицательный момент, и он крайне важен: Видич не играл полгода, для игрока в возрасте это колоссальный срок. Что там у него со здоровьем? «Спартаку» нужно сохранять место в зоне еврокубков, команде нужен игрок здоровый, который мог бы помочь в ближайших 12-ти матчах чемпионата», – сказал Ловчев.

    Напомним, что ранее агент сербского футболиста заявил о заинтересованности «Спартака» в услугах Видича. В составе красно-белых игрок завоевывал серебряные медали чемпионата России в период своего выступления за клуб с 2004-го по 2006-й годы.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2015 17:31
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    Комментарии (2)
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    mgordeev
    1450821674
    Ловчев прав. Хоть кто-то должен выстроить оборону. Обычно это делает тренер, но в Спартаке сейчас клоун и бездарность, приходится надеяться что приедет волшебник-игрок.
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    ologreds
    1694996544
    numo452764
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