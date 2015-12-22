Галлиани: «До сих пор считаю, что у «Милана» хороший состав»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал приход в стан «россонери» Кевина-Принса Боатенга. Напомним, что хавбек уже выступал за миланский клуб с 2010-го по 2013-й годы, после чего перешел в «Шальке».

«Боатенг является универсальным игроком, способным на выполнение большого количества различных задач. Он отличный игрок. Уверен, он сумеет помочь на любом участке поля.

В новом году вернутся в строй Менез и Балотелли, что несомненно усилит нашу атакующую линию. Я все еще полагаю, что в распоряжении «Милан» имеется очень солидный состав», – заявил Галлиани.