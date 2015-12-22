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    • Семин: «Не верю, что Лоськов отказался от прощального матча»

    Семин: «Не верю, что Лоськов отказался от прощального матча»

    Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что поддерживает связь с экс-полузащитником железнодорожников Дмитрием Лоськовым и считает, что руководство клуба должно организовать прощальный матч футболиста.

    - Не постоянно, но вижусь с Лоськовым. Но вот недавно на матче "Локомотив" – "Спортинг" сидели в одной ложе. Дмитрий хорошо выглядит, ходит на футбол, ждет работы. Когда карьера заканчивается, трудоустройство – самая большая проблема. Но нельзя не использовать опыт и знания игрока, столь много сделавшего для клуба. Это тоже касается развития футбола. Почему такие люди не востребованы?

    – Лоськов не сетовал, что так и не состоялся его прощальный матч?

    – Надеюсь, что этот матч однажды организуют. Или сегодняшние руководители, или завтрашние.

    – Дмитрий вроде сам отказался от прощального матча…

    – Не может такого быть! Я в это не верю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2015 10:27
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