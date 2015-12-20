Плетикоса: «Сделка с «Депортиво» еще не завершена»

Хорватский голкипер Стипе Плетикоса прокомментировал информацию о подписании контракта с «Депортиво».

«Договоренность с «Депортиво» есть, но сделка пока не завершена. Планирую полететь в Ла-Корунью на следующей неделе, чтобы уладить последние детали, касающиеся контракта. Пока не хочу загадывать, поскольку раньше я бывал в ситуациях, когда переход в тот или иной клуб был практически завершен, но в последний момент что-то срывалось.



В этот раз у меня не было много вариантов продолжения карьеры, но трансфер в «Депортиво» — это шанс, который нельзя упускать, потому я очень мотивирован. Мне нравится страна, нравится команда, которая занимает высокое место в Примере и ранее была чемпионом. Я очень позитивно смотрю на будущее и надеюсь, что в следующем сезоне буду играть в основе «Депортиво», - заявил Плетикоса.