Чемпионшип. «Миддлсбро» вышел в лидеры и другие результаты

В матче 22-го тура Чемпионшипа «Миддлсбро» разгромил своего прямого конкурента «Брайтон» со счетом 3:0 и стал единоличным лидером турнира. Голы в этой встрече забили Кике, Адома и Стуани.

В других играх тура «Болтон» и «Фулхэм» поделили очки, «Брентфорд» одолел «Хаддерсфилд», «Бристоль Сити» сыграл вничью с «КПР», «Бернли» с крупным счетом обыграл «Чарльтон», «Ипсвич» проиграл «Дерби», «Ноттингем» справился с «Милтоном», «Ротерхэм» переиграл «Халл».

Ранее в рамках этого тура «Бирмингем» оказался сильнее «Кардиффа».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 22-й тур

Брайтон – Миддлсбро – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Кике,5; 0:2 –Адома, 44; 0:3 – Стуани, 62.

Болтон – Фулхэм – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гербатт, 28; 1:1 – Клаф, 62; 2:1 – Клаф, 74; 2:2 – МакКормак, 85.

Брентфорд – Хаддерсфилд – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Каньос, 5; 2:0 – Вайб, 21; 3:0 – Джадж, 32; 3:1 – Лолли, 46; 4:1 – Джадж (с пенальти), 55; 4:2 – Демпси, 90.

Бристоль Сити – КПР – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Хойлетт, 56: 1:1 – Уилбрехэм, 80.

Бернли – Чарльтон – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Арфилд, 43; 2:0 – Арфилд, 53; 3:0 – Грей, 55; 4:0 – Вокс, 78.

Ипсвич – Дерби – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Инс, 40.

Ноттингем – Милтон – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Оливейра, 2; 2:0 – Мендеш, 16; 2:1 – Мерфи, 81.

Ротерхэм – Халл – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фреклингтон, 28; 2:0 – Ньюэлл, 57.

Бирмингем – Кардифф – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кэддис (с пенальти), 45.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа