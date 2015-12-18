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    • Фоменко: «Задача сборной Украины - выиграть чемпионат Европы»

    Фоменко: «Задача сборной Украины - выиграть чемпионат Европы»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы 2016 года.

    "Для дальнейшей подготовки мы планируем не два матча, а три матча. Пока кандидатов конкретных нет. По правилам УЕФА, мы можем сыграть только с одним участником финальной части Евро-2016. Две игры будем проводить с теми командами, с которыми будет подписан контракт.

    Что касается расположения сборной, то уже есть варианты. Одна игра будет на Севере Франции, а две игры вблизи Марселя, на юге, там рядом граница со Швейцарией и Италией, и там будет спокойно, есть хорошие тренировочные базы. Там мы можем провести основную подготовку, уже непосредственно перед стартом турнира. Мы намерены провести сбор в Турции, на 7-8 дней, все зависит от того, когда мы соберемся. Ребята будут работать, их семьи присутствовать на первом сборе. А уже основной сбор будет во Франции. Мы уже за неделю до старта должны быть там.

    Задача на Евро? Выиграть чемпионат Европы!", – сказал Фоменко.

    Напомним, что сборная Украины на Евро-2016 сыграет в одной группе со сборными Германии, Польши и Северной Ирландии.

    Источник: Сегодня.ua

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    18.12.2015 18:59
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    Комментарии (5)
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    Недовольный
    1450456036
    Наверняка свинорылый и яйцеголовый задачу поставили=)И полюбому яценюк рвал гланды что в финале они должны будут уничтожить именно РОССИЮ,ахаха)Странно что не межвселенский чемпионат задача у вас выиграть,бендеровские дауны из супер лоходержавы
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    BARCLAYS_APL
    1450460174
    Губу закатай Хохол
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    Serji4ek
    1450460979
    Какие же вы идиоты. Он так сказал, потому что смысл ехать на чемпионат если не хотеть побеждать ?!
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    Nerlinger
    1450526108
    хохлов чем то америкосы обкуривают
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    ologreds
    1694996571
    numo452327
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