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    • Угаров: «После перехода в «Зенит» Дзюба не стал лучше или хуже»

    Угаров: «После перехода в «Зенит» Дзюба не стал лучше или хуже»

    Бывший тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Денис Угаров уверен, что хорошая результативность нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в нынешнем сезоне – заслуга его самого, а также его партнеров по команде.

    «Феноменальная результативность Дзюбы? Это в первую очередь заслуга Дзюбы. Кроме того, у Артема никогда раньше не было столько высококлассных партнеров. А здесь быстрые Данни с Халком создают ему моменты и выкладывают мяч перед воротами - только не промахнись. Дзюба и забивает.

    После перехода в «Зенит» он не стал лучше или хуже. Тот же самый нападающий, который попал в другое окружение. Как и Бухаров, который в чемпионские сезоны «Рубина» эффективно использовался и много забивал. В «Ростове» сейчас он тоже, по моему мнению, действует эффективно», - считает Угаров.

    Напомним, что в текущем сезоне Дзюба в шести матчах в Лиге чемпионов забил шесть мячей. В Премьер-лиге на его счету после 18 матчей – восемь голов.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.12.2015 08:31
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    Комментарии (4)
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    nukio
    1450420834
    как был бревном, так и остался. Не понимаю почему вокруг него столько пиара....
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    bringing
    1450437505
    Феноменальная результативность ???
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    ologreds
    1694996575
    numo452272
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