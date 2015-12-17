«Барселона» - «Гуанчжоу Эвергранд». Смотреть онлайн

«Барселона» и «Гуанчжоу Эвергранд» разыграют вторую путевку в финал Клубного чемпионата мира. Вчера первой командой, дошедшей до последнего матча турнира, стал «Ривер Плейт».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Барселона" - "Гуанчжоу Эвергранд", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 13:30.