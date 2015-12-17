Зидан готов сменить Бенитеса во главе «Реала»

Зинедин Зидан готов возглавить «Реал». В ноябре уже были слухи, что француз может сменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера , но Зидан сам опроверг эту информацию, отметив, что он пока не готов к работе. После серии неудач мадридского клуба журналисты вновь вернулись к слухам про Зизу, и выяснили, что теперь француз уже не боится ответственности.
Если Бенитес будет уволен из клуба, то следующим тренером станет Зидан. Ранее президент «Реала» Флорентино Перес поддерживал Рафу, однако сейчас он недоволен тренером.
Источник: Daily Mail