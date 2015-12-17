Зидан готов сменить Бенитеса во главе «Реала»

Зинедин Зидан готов возглавить «Реал». В ноябре уже были слухи, что француз может сменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера , но Зидан сам опроверг эту информацию, отметив, что он пока не готов к работе. После серии неудач мадридского клуба журналисты вновь вернулись к слухам про Зизу, и выяснили, что теперь француз уже не боится ответственности.

Если Бенитес будет уволен из клуба, то следующим тренером станет Зидан. Ранее президент «Реала» Флорентино Перес поддерживал Рафу, однако сейчас он недоволен тренером.