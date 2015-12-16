Рыбус: «Особое значение будут иметь матчи с Украиной и Северной Ирландией»

Полузащитник «Терека» и сборной Польши Мацей Рыбус оценил результаты жеребьвки группового этапа Евро-2016. Напомним, сборная Польши оказалась в одной группе с Германией, Украиной и Северной Ирландией.

«Я думаю, что это хороша группа для нас. Особое значение будет иметь, как мы сыграем с Украиной и Северной Ирландией. Германия – очень сильная команда, мы с ними уже играли в отборочном раунде», – говорит Рыбус.

Игрок назвал сборные Украины и Северной Ирландии сильными.

«Знаю, что это хорошие команды, слабые команды не попали бы на Евро. Во всех играх мы будем биться до последних сил. И надо помнить, что из группы можно выйти даже с третьего места».