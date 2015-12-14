Семшов: «В 2008-м году нам советовали лететь домой сразу после четвертьфинала с Голландией»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов считает, что России досталась хорошая группа на Евро-2016.

«Сборная России попала в нормальную, добротную группу. Слабых команд нет, расслабляться нельзя. Жребий мог оказаться более сложным, попади мы в компанию к Франции, Германии, Испании или Бельгии. Стань нашими соперниками португальцы, все заговорили бы об удаче. Но на самом деле рассуждения сейчас чисто теоретические. На практике все увидим только летом. В каком состоянии футболисты подойдут к финальному турниру, кто как будет готов — вот ключевые моменты, исходя из которых надо судить о реальной силе соперников. Фавориты могут оступиться, тогда как заведомые аутсайдеры способны преподнести сюрприз и выступить серьезно. Словом, необходимо спокойно подготовиться к чемпионату Европы, а там играть в свой футбол. Думаю, наши по-любому должны проходить в следующий раунд. Ну а там как пойдет. Вспомните 2008 год: в четвертьфинале мы встречались с голландцами, громившими всех на групповом этапе. Нам рекомендовали из Базеля сразу лететь домой, но видите, как получилось», - сказал Семшов.