Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Дзюба: «Ненормально, когда капитана сборной просто по беспределу убирают из клуба»

    Дзюба: «Ненормально, когда капитана сборной просто по беспределу убирают из клуба»

    Экс-нападающий «Спартака», а ныне игрок «Зенита» Артем Дзюба поделился своим видением ситуации с хавбеком красно-белых Романом Широковым.

    «Считаю, что в «Спартаке» такая ситуация уже не в первый раз. И она ненормальна – капитана сборной просто по беспределу убирают. Впереди чемпионат Европы, человек показывает свой уровень во всех матчах за сборную, забивает победный мяч в товарищеском матче с Португалией. И его просто берут и по каким-то контрактным причинам задвигают. Глупость какая-то!

    Чем все это закончится? Трудно сказать. В любом случае хотелось бы, чтобы Роман выходил на поле и продолжал играть ту же важнейшую роль в сборной России, которая у него есть сейчас», – сказал Дзюба.

    Напомним, что Широков не принимал участия в последних играх «Спартака», появившись в последний раз на поле в поединке 14-го тура против «Урала» (0:1). Это связано с тем, что руководство красно-белых не желает продлевать с хавбеком контракт, в котором имеется пункт об автоматическом его продлении, если Широков проведет в текущем сезоне 15 и более игр в составе клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2015 02:47
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Каратель
    1450060157
    что то в последнее время Дзюба рас.изделся,за сборную Широков играет,а за клуб невнятно порой выглядит,вот и спрашивется зачем продлевать контракт с таким игроком,когда хочет играет,когда хочет просто по полю ходит
    Ответить
    aurora5858
    1450071186
    Кто заткнет дзюбу?
    Ответить
    satybaldyev_sergey
    1450071503
    Ну и почему действительно умного игрока с российским паспортом не возьмет тот же самый зенит??? Поражаюсь
    Ответить
    Диктор
    1450072907
    Хорошо сказал-человек показывает свой уровень,во всех матчах ,за сборную-а что за команду ничего не показывает,деревянный почему то молчит? Так возьмите к себе-исправьте ситуацию.
    Ответить
    mgordeev
    1450084923
    Ну не проигрывает же клуб. Значит нормально все.
    Ответить
    Snerg
    1450112598
    возникает один вопрос) если широков такой весь красивый) чтож его турнули из зенита? дзюба как был без мозгов так и остался! но можно сделать по другому ,пусть широков остается в спартаке но зарплату будет платить дзюба!
    Ответить
    Beim
    1450133358
    а чего широков сам не стал отказываться от пункта в контракте, потому что зарплата важнее сборной? подписал бы поправку в контракте, а вот потом бы своей игрой уже доказывал, что нужен спартаку. а так спартаку такой плеймейкер не нужен который за половину сезона всего в 2ух матчах отмечается результативными действиями
    Ответить
    hellkid
    1450250800
    Дзюба, ротишко уже прикрыл бы. Широков не нужен Спартаку, вот и не играет. То что условия контракта вынуждают так с ним поступать - так не надо было тогда подписывать его. Широков сам виноват. Не показал той игры, за которую можно было бы ему дать сыграть еще матч и позволить получить право продлевать контракт со Спартаком. Пешком ходить в Спартаке не позволят, там пахать надо. К тому же и игрок то не ангел, карма ему все возвращает.
    Ответить
    ologreds
    1694996600
    numo451885
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+