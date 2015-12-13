Галлиани: «Я не согласен с теми, кто считает, что уровень наших игроков недостаточно хорош»

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что клуб должен пробиться в еврокубки по итогам нынешнего сезона.



"Команда создавалась, чтобы попасть в еврокубки, и мы должны пробиться в Европу по итогам сезона. Я не согласен с теми, кто считает, что уровень наших игроков недостаточно хорош. У нас много хороших футболистов с учетом составов других итальянских клубов. Я не говорю о европейских грандах, нам нужно ровняться на лидеров серии А.



Всем, кто приходит в "Милан" требуется какое-то время на адаптацию. У Михайловича хорошие отношения со мной и президентом клуба. Ему требуется некоторое время", – сказал Галлиани.