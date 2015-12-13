Кузьмин: «Бэйл сказал, что Уэльс постарается выиграть Евро? Мы тоже туда едем не просто так»

Защитник сборной России Олег Кузьмин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Евро-2016, а также рассказал о своих ожиданиях от турнира. Напомним, что сборной России предстоит сыграть в группе В с национальными командами Англии, Словакии и Уэльса.

«Сборной России досталась хорошая группа. Сейчас со всеми сложно играть. Мы должны из нее выходить. Понятно, что сборная Англии стоит особняком, но и словаки и валлийцы крепкие соперники.

Помню матч со сборной Уэльса в 2003 году, когда Вадим Евсеев вывел нашу команду на Евро. Видел, что главный тренер валлийцев сказал, что Уэльсу пора отомстить России за поражение в 2003 году. Для нас этот матч будет возможностью повторить тот успех и показать, что та победа была неслучайной.

Гарет Бэйл сказал, что Уэльс постарается выиграть Евро? Мы тоже туда едем не просто так. Наша команда попытается стать чемпионом Европы», - заявил Кузьмин.