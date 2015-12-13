Дель Боске: «Наша цель – стать чемпионами Европы в третий раз подряд»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился своим мнением о соперниках его команды по группе D на Евро-2016. Напомним, испанцы сыграют в одном квартете с Чехией, Турцией и Хорватией.

«Нам достались Чехия и Турция – команды, которые не пустили на Евро Голландию. Также нам предстоит сыграть со сборной Хорватии, которую я считаю одной из сильнейших на турнире. Наша цель – стать чемпионами Европы в третий раз подряд. Это было бы фантастикой, никто еще не добивался этого. Но нам будут противостоять очень сильные соперники», – говорит Дель Боске.