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    • Дель Боске: «Наша цель – стать чемпионами Европы в третий раз подряд»

    Дель Боске: «Наша цель – стать чемпионами Европы в третий раз подряд»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился своим мнением о соперниках его команды по группе D на Евро-2016. Напомним, испанцы сыграют в одном квартете с Чехией, Турцией и Хорватией.

    «Нам достались Чехия и Турция – команды, которые не пустили на Евро Голландию. Также нам предстоит сыграть со сборной Хорватии, которую я считаю одной из сильнейших на турнире. Наша цель – стать чемпионами Европы в третий раз подряд. Это было бы фантастикой, никто еще не добивался этого. Но нам будут противостоять очень сильные соперники», – говорит Дель Боске.

    Источник: УЕФА

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    13.12.2015 00:29
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